台北市二選區（士林、大同）立委候選人王世堅以逾11萬票成功回鍋立法院，但之前選戰台北市長蔣萬安曾在質詢時，表示希望王世堅可以續留北市議會「繼續送他禮物」；對此號稱「蔣師」的王世堅表示，未來會透過北市議員陳怡君繼續送禮物， 「蔣市長放心，你的禮物不會少」。

針對日後進立法院，會送未來的行政院長甚麼禮物，王世堅表示，目前最重要的是，2月1日上任後就要趕快回應社會期待，因為國家、社會有太多重要事情要做，比方說國家資源分配、財政改善、經濟發展、司法改革、國防的即戰力加強這些都刻不容緩。

他說，會把自己過去在議會的問政火力更加倍，因為中央是更龐大的組織體制，一定要有更強的火力才有辦法推動，而自己過去送禮，是認為能給台北市長「言簡意賅、一針見血」的提點 ，相信幾位台北市長大概心有戚戚，都知道自己講什麼，同時也讓大家心領神會，使很多民眾 看了以後會非常清楚他想要傳遞表達什麼。

王世堅指出，未來不但會延續在議會的砲火，而且會更加強，同時禮物也會更細緻化，更有意義一些 。

而自詡為「蔣師」的王世堅，也承諾即便與台北市長蔣萬安不同黨、理念不同，在政治上也有對立，選舉完一切恩怨就過去，再來就是一起幫台北市解決問題，因此有與蔣萬安、台北市議長戴錫欽以及副議長葉林傳約定，選上後第一件事情就是安排戴錫欽、葉林傳與行政院長、副院長碰面，針對台北市需要的建設向中央大力爭取。

王世堅指出，自己來自台北市，台北市畢竟為首都，有很多重大市政建設都需要中央補助，像是捷運北環、東環以及南環段，經過3年疫情受到原物料大漲影響，工程費差額大概需要440億元，這筆錢決不是台北市政府能單獨負擔，唯有中央可以幫忙，「捷運建設晚一天，就增加一天的社會成本負擔」。