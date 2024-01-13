民進黨總統當選人、副總統賴清德與蕭美琴本（13）日晚間接受巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）第一時間透過視訊表達恭賀。貝尼亞總統表示，樂見台灣再度透過民主選舉展現其價值，祝福新任政府，也期待能深化台巴合作關係。

賴清德在視訊會議上表示，感謝貝尼亞總統的祝賀，對台灣人民意義重大，在這場選舉中台灣人民堅決捍衛民主價值，台灣將繼續作為印太區域的民主燈塔。

賴清德說，記得去年在亞松森參加貝尼亞總統的就職典禮，民主使我們兩國關係更緊密。未來期待台巴持續強化經濟、貿易和基礎設施上的合作，提升雙方的長期友誼。

賴清德最終誠摯地邀請貝尼亞總統參加五月的就職典禮並感謝其來電，賴清德表示，貝尼亞總統是第一位致賀祝賀的國家元首，台灣人民感謝巴拉圭對台灣民主的支持。

其他與會者包括正在瓜地馬拉訪問的外交部吳釗燮部長，以及位於台灣的國安會副秘書長徐斯儉。