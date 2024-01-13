台灣2024總統大選於周六（13日）投票，民進黨候選人賴清德勝選，他堅決拒絕來自中國大陸的壓力，並承諾既要對抗北京，也尋求對話。美國總統拜登（Joe Biden）稍早當被問及對台灣大選結果有何看法時，拜登直白表示：「我們不支持台灣獨立。」

據《路透社》（Reuters）13日報導，在台灣大選投票開始前的幾小時，華府曾警告：「任何國家干預選舉都是不可接受的。」

儘管美國與台灣之間沒有正式外交關係，但美國是台灣最重要的國際支持者與軍火供應商。拜登政府擔心，台灣這場選舉與政權交接和新政府，可能導致與北京之間的衝突加劇。

拜登一直致力於緩和美國與中國大陸的關係，包括去年11月在舊金山灣區與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊峰會討論安全問題，外界高度矚目。

2名美國政府高階官員表示，台灣政府預計中國大陸將在選舉後試圖向即將上任的總統施加壓力。中國大陸從未放棄使用武力統一台灣。據拜登政府高級官員稱，為了表示對台灣下一任政府的支持，拜登計劃派遣一個非官方代表團前來台灣。 他們表示，代表團中可能包括一些前美國高級官員，但名單尚未最終確定。

2016年11月，當時在美國總統大選獲勝的川普（Donald Trump）曾與同一年1月當選台灣總統的蔡英文通電話。這是自美國前總統卡特（Jimmy Carter）1979年與中華民國斷交、與中國建交以來，美、台領導人之間首見有公開報導的通話紀錄，中國對於美方打破1979年以後的外交慣例頗為憤怒。