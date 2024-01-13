桃園市立委國民黨6席全上，成功揮出全壘打，市長張善政晚間在臉書發文感謝桃園鄉親的肯定，將與6立委密切配合、爭取資源、造福市民，但也遺憾大選未能政黨輪替，喊話準總統賴清德正視民意，降低兩岸緊張，拋棄意識型態操弄，切實改善民眾遇到的問題，桃市府已經準備好了，會和新政府、新國會合作，打造更好的桃園。

「很遺憾，這次大選未能完成6成台灣民眾希望的政黨輪替心願！」張善政說，對於侯友宜 、趙少康在過程中展現對國家的熱愛、對解決人民問題的投入、對年輕世代的關懷，以及不畏抹黑攻擊勇往直前，還有對民主價值的維護，國民黨展現前所未有的團結，都值得我們雖敗不餒。

張善政認為，民主、自由與法治，是中華民國立國之基，也是全台灣民眾的最大共識，他尊重選舉結果，並希望準總統賴清德與準副總統蕭美琴能正視這次選舉展現的民意，降低兩岸緊張，拋棄意識型態操弄，切實的改善民眾遇到的問題。

張善政說，國民黨雖然未能重新執政，但國會席次大有斬獲，也重回國會第一大黨的地位。在桃園市，國民黨提出的六席立委獲得市民的肯定，均成功當選，這對市政團隊來說也是很大的鼓舞，謝謝市民給國民黨這個機會，未來他會與六位立委密切配合，爭取資源、回應民意，共同推動造福市民的政策。

「把國家導回正軌的路途，我們不停歇，持續前行！」張善政說，桃園市政府團隊已經準備好與新政府、新國會共同合作，持續爭取資源，為桃園市民創造更好的生活環境，打造更好的桃園。