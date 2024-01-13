【全程影音】攜趙少康現身鞠躬道歉 侯友宜：我讓大家失望了 @ChinaTimes

2024總統大選開票底定，由民進黨總統候選人賴清德當選，而國民黨總統候選人侯友宜在落後賴清德超過90萬票的情況下，親自宣布敗選。對此，前高雄市長韓國瑜13日就表示，「這是一場光榮的選戰」，同時更強調，「雖然我們未能完成『政黨要輪替』的目標，但絕對不會放棄我們的初心」，引發討論。

韓國瑜13日在臉書上PO出一篇「這是一場光榮的選戰」的文章表示，「非常遺憾我們差一點就可以完成第四次政黨輪替，在此誠摯感謝侯友宜市長、趙少康董事長這次挺身而出、凝聚人心，也為一路上給予我們堅定支持與無限期望的好朋友們，致上我們最深的歉意，雖然我們未能完成『政黨要輪替』的目標，但絕對不會放棄我們的初心」。

韓國瑜指出，「政府要廉能，台灣要和平，依然是我們努力前行、全力奮鬥的未來」，韓國瑜最後也說，「雖然未能贏得這場光榮的戰役，我們相信，只要能夠朝向一個廉能、和平、團結的中華民國邁進，台灣一定還是能有一個美好未來」。