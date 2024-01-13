台灣2024大選落下帷幕，北市二選區（大同、士林）國民黨立委候選人游淑慧以6萬9754票不敵民進黨候選人王世堅11萬1605票，與立法院失之交臂；游淑慧晚間透過社群平台，發文表達自己的心境，文中她告訴團隊和志工，沒有成功不是努力不夠，他們已盡了120％的努力，這是選民的選擇，「這就是民主選舉，盡人事、聽民意」。

游淑慧說，自己2018年第一次參選時，當時的她沒有準備勝選感言，而是事先寫好敗選感言，因為自己從小到大都是如此，先想好最壞的結果，如果最壞的結果在能承擔的範圍，那就沒什麼好怕、勇敢往前走。

「我常開玩笑：選舉就像感情，不是我全力去愛一個人，那個人就會同樣愛我」游淑慧說，但這不是我不够好，也不是對方有問題，就只是選擇和感覺，這次接受徵召到北市最艱困的選區，許多人說她很勇敢，然而自己則會笑說，自己不是勇敢，只是沒什麼好怕的，總有困難的選區，總不可能到處都好選。

游淑慧指出。對國民黨而言，士林大同一直是個難以逾越的高山，所以很多優秀的人才，總會望高山而止步，但我想任何事都要勇敢踏出第一步，而且士林大同鄉親的熱情與包容，出乎她的意料之外，8個月的相處，很多人把她當做自己的女兒、家人。

她說，這個選區是台北市最綠的選區，但也是最老的城區，很多老舊社區、狹小巷弄以及長輩，所以大家渴望著社區更新、建築改建、長輩照護，於是自己提出爭取住三容積調高至300％，提高土地利用價值，能加速都更，這些想法很多基層和里長給予肯定，另外也提出放寬外籍家庭幫傭申請資格，長輩們覺得自己想到他們。

「當我看到路上對我揮手的朋友長輩越來越來多時，我還是覺得很開心」，游淑慧表示自己告訴團隊和志工，沒有成功，不是努力不夠，他們已經盡了120％的努力，這是選民的選擇，這就是民主選舉，盡人事、聽民意。

游淑慧說，謝謝每一位支持她、給予鼓勵的好朋友，聖經說「萬事互相效力」，相信每一段的經歷，都會讓自己有所成長，「不怕自己挫折，但卻怕不知如何安慰失望難過的你們」，所以拜託所有支持者不要難過和惋惜，「明天，我一樣會勇敢」。