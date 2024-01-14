2024總統與立委選舉13日舉行，不少國際媒體都早早進駐台灣報導選舉新聞，但不少國外媒體都發現，台灣的投開票模式過於傳統，對於需要返鄉投票以及不能預先投票，甚至不能電子投票都讓外媒認為模式太過落後。

外國媒體點出無法電子投票、必須搭車返鄉投票、人工開票等狀況，都相當落伍。（圖／CTWANT攝）

台灣大選受到國際關注，也是2024年全球第一個登場的選舉，不少外國媒體都早早進駐台灣卡位，報導選舉消息，不管是從候選人角度或是民眾角度，包含CNN、NHK、讀賣新聞、YTN、半島新聞等，但這些外媒媒體就發現，台灣的投開票方式太過傳統，因此也紛紛報導這一部分。

《CNN》就認為台灣投票方式太過落後，擁有投票權的海外公民必須要趕在投票前返回台灣，不少民眾也要搭車返鄉，為了投票南北往來。韓國媒體《YTN》也在新聞節目中點出，台灣選舉在一天內進行總統與立委選舉相當罕見，對於科技國家來說，這樣的投開票方式完全不符合現代科技化。

除了投開票必須返回戶籍地外，也沒有如韓美的事先投票制度，讓選舉當天有事的民眾提早投票，甚至海外民眾無法線上投票或到大使館、領事館投票，都一一被討論。

但韓國政論專家也認為，台灣會如今還沒有辦法走上電子投票的方式，以及人工開票等狀況，可能是為了防止選舉舞弊的行為，因此才沒有辦法發展電子投票或不用返鄉投票，以及海外、事先投票等制度。

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