現年32歲、有「亞洲最帥王子」之稱的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）與愛情長跑多年的女友結婚了，並舉辦為期10天的奢華婚禮，14日將舉行婚宴，據悉，英國王儲威廉王子與妻子凱特王妃也將出席。
綜合多家外媒報導，馬丁王子與交往多年的豪門千金女友阿妮莎（Anisha Isa）7日在王家皇宮舉行儀式，為期10天的婚禮每天都有不同的內容，但不一定都需要新郎與新娘一同出席參加。
不過在10日舉行的「撲粉儀式」（Istiadat Berbedak），就是需要親近的人將彩色米粉和香油塗抹在新人手上，藉此表達祝福，也象徵希望新婚夫妻早生貴子並招來財富。
馬丁與阿妮莎11日已在汶萊首都斯里巴卡旺市的黃家伊斯蘭教清真寺交換結婚誓言，已正式成為夫妻；另外重頭戲就是在14日登場的皇家宴會及奢華婚禮，並在首都舉辦遊行，邀請汶萊人民一同共享這份喜悅，屆時將有世界各地的王室成員和名流出席。據悉，英國王儲威廉與王儲妃凱特也將到場獻上祝福。
另外，馬丁王子的新娘阿妮莎也來頭不小，29歲的她不僅畢業於英國名校巴斯大學（University of Bath），且目前是時尚品牌Silk Collective的CEO；過去阿妮莎曾與朋友共同創辦一家旅遊公司，但最後不知原因為何決定結束營業。
而阿妮莎的爺爺佩欽（Pehin Dato Isa）出身於貴族家庭，同時也是汶萊皇家航空（Royal Brunei Airlines）的創辦人之一，更是汶萊蘇丹（即國王）的特別顧問，曾在1920年代和1970年代在汶萊政府擔任重要職務。另外，馬丁王子與阿妮莎的哥哥丹尼爾（Danial Deen Isa-Kalebic）從小就常玩在一起，是非常要好的朋友，而嫂嫂珍提娜（Janetira Attaskulchai Deen）則是泰國富豪家族的千金。
據悉，汶萊全國人口僅約45萬，卻是世界上最富有的國家之一，財富幾乎完全來自其龐大的石油儲備。根據國際貨幣基金組織的數據，其年人均GDP接近3.6萬美元。
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