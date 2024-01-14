女星陳翊萱演出過《18歲的約定》、《下一站幸福》等，個性獨立的她最近在節目中自曝單身4年，但她覺得沒什麼不好，反而開心沒人控制她的生活，但有男性友人曾發訊暗示她「可以幫忙」，讓陳翊萱越看越不對，後來才明白根本是約砲，忍不住回嗆：「根本是爽到你吧！因為你也不用負責任」。

陳翊萱單身4年，坦言經歷多場戀愛後已經看清楚自己的需求，明白哪些人當朋友就好，哪些人最好不要來往，最近她在《單身行不行》中透露有個男生過去曾約她出去吃飯幾次，後來就減少聯繫，對方知道她不想交男友，便發訊息關心說：「我知道妳現在不想交男朋友，但是如果妳有任何的需要，我都在」。

陳翊萱自曝被男性朋友發訊曖昧勾引當砲友。（圖／中時資料照片）

單身4年如何解決需求？女星自爆私生活震撼呂如中【單身行不行】

陳翊萱說，一開始以為對方只是希望幫忙她生活起居遇到麻煩，但後來越看越不對，對方強調：「如果妳覺得冷的時候」，來賓猜是要「抱睡」嗎？陳翊萱回應沒錯，男方當時就不斷強調知道她不想要一段正式關係，但如果有任何的需求他可以幫忙，陳翊萱表示：「這句話聽起來好像是他很配合我，可是看到更底部的時候根本是爽到他」，加上她根本沒有放出訊息要找「這一類」朋友。

陳翊萱坦言以前也有戀愛腦，想要有另一半，一路交了不少男友，經驗值提高後便可以體會到什麼叫做「不能有自我」，她回憶過去有任男友控制慾強，隨時都要知道她在哪裡，去聚還要告知會到場的朋友名單；另外還有一派在一起久了就會不耐煩、難伺候，好心下廚煮麵給對方，對方吃完還會嫌「妳每次都煮這麼多」，讓她傻眼心寒，才決定單身自在過生活。