一位名為「台妹涵涵」的網友，近來前往大陸東北旅行，她在途中錄下吃第一支冰糖葫蘆的畫面，沒想到上傳到社群平台後，因為甜美可愛模樣，加上軟萌聲音，一度登上微博熱搜，掀起網友熱議。

「台妹涵涵」在社群平台分享「在東北吃第一支冰糖葫蘆」的影片，畫面中她全身包緊緊的禦寒，可見當地氣溫相當低，手上則是拿著一支冰糖葫蘆，接著放到鏡頭前詢問﹕「我買了一支冰糖葫蘆，猜一下多少」，不待網友回應，便隨即公布答案﹕「這五顏六色的一支，才人民幣五塊錢（約新台幣21元），我大東北，好便宜喔，我的天啊，這麼大支五塊錢」。

這支影片曝光後，只見甜美臉蛋加上萌軟聲音，頓時融化不少網友的心，紛紛留言﹕「這位妹子的笑容比冰糖葫蘆甜多了」、「涵涵真的好甜哦，軟軟的台妹音，飽滿乾淨的長相，太甜了，太甜了」、「這支影片怎麼看都不會膩」、「我要暈船了，可以交換聯絡方式嗎」、「可以永遠留下來不要離開嗎」、「光聽這聲音，心都快要融化了」、「甜姐兒又娃娃音，連女生都會喜歡的類型」、「又要多一票追求者了」。