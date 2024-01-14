紅海事件應僅是貨櫃航運短多題材。(圖/先探投資週刊提供)

傳產股維持輪動格局，除了留意營運趨勢向上的產業之外，股利政策也是重要觀察指標，吃喝玩樂則是當令題材。

選前行情壓縮，台股維持高檔震盪，成交量能多在三○○○億元之下，不易構成有效攻擊量能，科技股擁有ＣＥＳ、ＡＩ趨勢與美股加持，傳產股則顯得相對沉默，航運類股因紅海危機而秩序大亂，報價上沖下洗，政策相關類股則因選前觀望，難以大展拳腳，不過時序進入尾牙、農曆年節前的採買階段，相關產業將可望受惠。

綠能、航太產業趨勢向上

再生能源與台電強韌電網計畫，是執政黨的重要政策，相關類股包含風力發電與能源、重電與電線電纜等，近期股價雖然沒有太大的突破性，不過仍能維持中規中矩表現，軍工方面包含國機國造、國艦國造與軍購案等，也是相同邏輯，預期選後若民進黨繼續執政，則將有利於政策延續性，短線可留意營收亮眼的個股。

受惠於風力事業相關工程收入挹注，世紀鋼去年十二月營收二一．三六億元，創下歷史新高，月增三八．一五％、年成長九七．二九％，累計全年營收成長五七．五％，單季與全年也都是新高，持續因應國內需求擴廠，包含台北港五期廠房與世紀樺欣台中港，原本供應傳統鋼構的雲林廠，也改為風電的前製程。

世紀鋼於ＣＩＰ水下基礎訂單完工後，自去年第三季起，集中製造量能於台電富崴、海龍兩大案場的水下基礎訂單，其中，台電富崴訂單包含三一座Jacket以及一二四支Pin pile、合約金額共計一二三．九億元，預計第二季進入密集交貨期，海龍案的二一座Jacket則規劃自八月至明年第二季陸續出貨，總金額約為八○億元。旗下在興櫃的世紀風電，也可一併留意。

軍工股相對容易受到政治性的干擾，雖然加強我國國防能力，本來就是必須要做的事情，不過等到選後再觀察會比較明朗。然而航太產業卻依舊值得持續留意，尤其波音737 MAX9飛機發生噴裝意外，美國聯邦總署要求與事故飛機同機型的部分飛機暫時停飛，繼供應鏈罷工過後再次衝擊波音與供應鏈股價，不過產業長期趨勢向上無虞，或許是可以趁機撿便宜的時候。

葉門武裝組織Houthi在紅海攻擊商船，導致全球各大航運公司紛紛繞道，導致運價與貨櫃價格上揚，然而目前消息依舊雜亂，一度傳出多家航商與Houthi達成協議，不過包含馬士基在內的大型航商已否認，近期報價大漲大跌波動劇烈。回歸到基本面來看，近年將因新船下水而供給高於需求，預估紅海事件應僅會是短多題材。

紅海危機為短線題材

至一月九日，上海出口貨櫃運價指數（ＳＣＦＩ）周漲幅七．七九％、月漲幅八三．七五％、季漲幅一一二．七四％，雖漲幅較前一周大福收斂，不過已六連紅，其中歐洲線運價漲幅超過兩倍、美洲線漲逾六成。根據三大海運諮詢機構預期供給仍將高於需求，Alphaliner預期今年供給將成長九．一％，需求成長二．二％，Drewry預測供給增加六．五％、需求成長二％，Clarksons則估計供給成長六．七％、需求成長三．八％。

Alphaliner統計二三年新交付貨櫃船總運力二四○萬ＴＥＵ、二四年增加三○○萬ＴＥＵ、二五年增加二○○萬ＴＥＵ，都遠高出過去十年平均的一○○萬ＴＥＵ，也代表供需失衡狀況還將延續一段不短的時間，然而也給出化解部分過剩運力的可能性，由於目前船齡超過二十年的貨櫃船約有一二○○艘，總運力約二九○萬ＴＥＵ，占目前總運力二八一六．八萬ＴＥＵ的十．三％，若加速拆解舊船，將可望部分緩解供給大於需求的狀況。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2282精彩當期內文轉載》