南韓直播主表恩智（표은지）擁有稚氣臉蛋和充滿反差感的魔鬼身材，有著「童顏女神」的稱號，時常在社群媒體上分享各式性感穿搭照，在網路上深受粉絲喜愛，近日就在網路上分享穿著內衣，做出上舉姿勢的動作，讓網友的心瞬間融化，沒想到另一位在台灣擁有高人氣的女神「企鵝妹」柳允進（유윤진，Jinny）也擺出相同動作，引發熱議。

表恩智日前才來台參加「台灣新媒體影音創作者協會」舉辦的活動，和阿滴等知名YouTuber合照引發話題。而回南韓工作的她，也不忘為粉絲送上福利，曬出穿著白色蕾絲內衣，雙手上舉在頭上的姿勢，挺出豐滿上圍，露出羞澀的曖昧眼神，讓網友紛粉激動表示「太可愛了」、「真的又甜又可愛。」

童顏女神表恩智（左圖）與企鵝妹（右圖）擺出同款動作。（圖／pyoapple、yyj0728 IG）

沒想到南韓另一名女神級直播主企鵝妹也在同天做出，相同姿勢，畫面中企鵝妹穿著緊身淺藍色小背心，戴著黑框眼鏡，做出要綁高馬尾的姿勢，凸顯傲人的身材曲線，讓粉絲大讚「馬尾髮型和黑邊眼鏡好看」、「臉太小了」，南韓兩大女神不約而同的做出相同姿勢，讓網友左右為難不知道要選哪個。

事實上，表恩智在IG上有著142.2萬追蹤者，而企鵝妹則是擁有34萬追蹤者，雖然單就IG上人氣企鵝妹遜於表恩智，不過企鵝妹先是在台短期讀書，學習中文，加上為期42天的台灣環島行，從宜蘭出發到「台灣最南端」鵝鑾鼻，讓她收穫不少粉絲喜愛，在台灣更廣為人知。