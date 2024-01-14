根據《財訊》雙週刊報導，2023年12月15日，全球第5大航運公司—德國赫伯羅德旗下的貨輪，在紅海遭到葉門叛軍「青年運動」的無人機襲擊，幸而沒有擊中要害；但此一事件震驚全球，對短期貨櫃航運運費產生了波瀾，也讓市場關注航運多頭能否再起。

避戰繞道 短線運價飆升

航行紅海經蘇伊士運河到地中海，是亞洲、歐洲往返最短的運輸路徑，然而，此次事件發生後，全球航運巨頭紛紛暫停航行紅海航線，選擇改道經過非洲南端的好望角，但需要多耗費將近2週的時間，不僅增加成本，也降低了運能周轉率，對歐亞貨櫃海運物流帶來一定的衝擊。

面對成本上升，航運商宣布，將對亞洲往返埃及、沙烏地阿拉伯等紅海地區、歐洲地區，甚至美東地區的航線加收額外附加費。這讓人想起2021年長榮海運長賜輪擱淺，導致蘇伊士運河遭禁止通行長達6日的事件，客戶擔心短線的運力不足，大手筆搶下現有運能，使得運價大幅飆升。

代表貨櫃海運運價的上海出口集裝箱指數（SCFI），自事件發生到2023年12月29日止，已從1032點漲到1760點，總共上漲71%，指數來到1年以來新高。當中，遠東到歐洲航線漲勢最為凶猛，運費從每TEU（20呎櫃）925美元，短短3週內上漲到3694美元，漲幅高達3倍。

在運費飆升下，全球航運公司股價都向上急噴，台灣航運三雄股價表現也極為強勁，事件發生以來不到兩週，長榮股價從129元上漲到波段新高153.5元，漲幅逼近兩成；陽明股價自42.75元漲到58.4元，漲幅達36.6%，萬海也從49.05元，上漲到62.1元，漲幅達27%，族群波段表現亮眼。

雖然美國號召各國，聯合組成「繁榮守護行動」的紅海航行護衛隊，讓貨船可以開始通行紅海，但每週有成千上萬艘貨輪進出危險海域，數量過於龐大，很難完全保護所有的船隻，因此只有等到以哈戰事結束，才有可能恢復正常通行。

運能看增 長線供過於求

《財訊》雙週刊指出，紅海危機可能促使海運運價維持高檔數月，不過，長期來看，貨櫃航運產業仍存在不小的逆風。主要係航運商在新冠疫情期間獲利豐厚，以及國際海運業對於2030年降低碳排放目標的推力下，使得節能新船的需求不斷攀升。然而，這種強勁的新船訂單趨勢，恐讓貨櫃航運市場在2024年時，將繼續面臨運能供過於求的嚴峻挑戰。