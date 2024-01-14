根據《財訊》雙週刊報導，2023年最後一個週末，「河南王」王任生在台北喜來登飯店歡慶92歲大壽。這次的生日禮物很特別，是由女兒王筱卿獻上的花蓮潔西艾美酒店完工大禮，該酒店是萬豪旗下台灣第一家艾美品牌的度假飯店，也是東部唯一結合商場的星級飯店。

除了王任生的家人，參加這場壽宴的還包括金仁寶集團董事長許勝雄、國泰蔡辰洲的遺孀陳藤枝等企業界友人。飯店終於開幕，王任生心情很好，期許飯店能成為東部觀光業的亮點。

潔西艾美飯店從規畫至今已經10年，2014年開工，歷經花蓮大地震、變更設計、新冠肺炎等原因延宕，不斷追加預算，已投入約80億元，高出原先預計的50億元許多。

據《財訊》了解，現在花蓮潔西艾美酒店訂房資訊僅在萬豪集團官網顯示，飯店回應，已可接受訂房，但官網尚在建置中，且農曆年的訂房情況相當踴躍，1至4樓的商場預計2024年7月開幕，正全力招商中。至於台東飯店的進度，則是完成畫圖階段，後續尚無明確時間表。