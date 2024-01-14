根據《財訊》雙週刊報導，台灣社會常將家族企業的第2代女性稱為「公主」，表面上是稱讚她的出身不凡與年輕貌美，但背後的潛台詞卻常是「公主病」和「花瓶」。但寶島眼鏡、金可集團董事長蔡國洲獨生女、寶島科總經理蔡宜珊卻要站出來證明，美麗的2代女性不只是「公主」。

她不是公主 呼籲家族企業擺脫性別束縛

2023年11月22日，台灣董事學會攜手中華家族辦公室協會、華人家族企業聯盟共同舉辦華人家族企業年度論壇。在題為「共治年代的兩代對談」的論壇上，蔡宜珊首度以自身經驗分享第2代女性背後的辛酸與努力，呼籲更多家族企業能擺脫性別束縛，讓更多女性大展長才。

蔡國洲6兄弟共同打造的金可集團，是台灣典型的「兄弟齊心，其利斷金」的創業家族。1990年代，蔡國洲家族本來經營鏡框家庭工廠，因陷發展瓶頸，決定用50萬元放手一搏，1999年以買下美商海昌隱形眼鏡在中國的商標權，拿下中國3成市占率，隨後靠著入主寶島眼鏡、併購永勝光學，逐步成為華人隱形眼鏡龍頭。

蔡宜珊本來在歐洲念書，畢業沒多久，2007年就被「騙」回家族事業幫忙。她回憶，第1站是先到她叔叔蔡國平所負責的海昌上海總部，一開始很興奮，「上海欸，全球最快速發展的城市！」但很快地卻發現和自己想得不一樣。

「那邊的同事都把我當成是一個空降的小公主，被當作花瓶，所以根本沒有任何人敢指派任何工作給我，也沒有人教我任何事。」蔡宜珊很著急，但她也明白自己是一個剛出社會的2代，一定要趕快證明自己。

她靜下心後觀察發現，海昌是以銷售團隊起家，銷售能力非常強，在中國3、4線城市所向無敵，但在1線城市遠遠比不上像嬌生和博士倫等國際大品牌。既然沒有人管她，蔡宜珊索性自己默默花了3個月走訪市場，做了1份報告，拜託叔叔允許她在高階主管月會上跟大家做簡報，「很高興，叔叔願意給我機會。」

《財訊》雙週刊指出，但令蔡宜珊印象深刻的是，進了會議室，她才發現她是唯二女性，另外一位是祕書，而24歲的她成了第一個正式進入海昌高管會議的女性。

她主動請纓 接手北京市場拚上市占第一

那一次的簡報大獲肯定，至今海昌不少熱銷的品項都是她當時所發展出來的，但她知道有很大一部分原因，跟她柔軟的女性身段有關。「雖然沒有人要主動教我事情，可是只要我真誠且認真的去跟前輩們請教，他們都會傾囊相授。」