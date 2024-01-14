根據《財訊》雙週刊報導，2021年旭品總經理洪廷宏無懼景氣逆風，說服董事會投資3億元台幣，加快在泰國設立第2生產基地，這對年營收只有15億元的電競機殼代工廠，是重大的賭注。

「還好我們早一步去泰國買地設廠，不然2023年泰國工業地飆漲，旭品想要建立海外基地，得多花4、5成的費用。」洪廷宏說。

提早布局 泰國廠效益顯現

在美中貿易戰下，電競機殼廠絕對需要東南亞生產基地，加上旭品新的電競水冷系統開始生產，可為旭品帶來脫胎換骨的營運模式，因此他當年才會決定大膽投資。如今，旭品泰國工廠已經可以量產，而且又是少數電競機殼廠在泰國設有生產線的台商，未來委外在泰國代工的商機潛力大。

成立於1996年的旭品，公司營收90%都與電競有關，最主要產品就是電競機殼。早期主要生廠基地在中國東莞廠，目前在中國東莞有5條生產線，從塑膠、機殼沖壓、烤漆、印刷、組裝成形，一條龍的生產模式，年產達30萬台電競機殼。

因應在中國生產的製造成本優勢已經不再，加上美中關稅以及地緣政治等問題，旭品在機殼同業中，最早規畫到東南亞的泰國布局，購地自建工廠。由於泰國具有關稅3年免稅，8年減半的出口優勢條件，旭品率先卡位，投資效益也開始逐漸顯現。

《財訊》雙週刊指出，旭品已經在泰國建置6條生產線，並持續拉升在當地的生產比重，因為在泰國生產，銷售美國可省下高達25%的關稅；若是輸出歐洲，也可省下大筆的運輸費用。整體而言，不僅有效降低代工客戶成本，也因為布局東南亞產能移轉速度快，旭品已被視為電競機殼業界在泰國重要的代工供應商。

旭品雖以電競電腦機殼為核心，兩年前也開始布局電競水冷系統的設計生產。旭品的水冷系統，馬達獨立在外，除了減少振動外，對散熱的效能比傳統的水冷系統好。此外，旭品選的水冷液，有80%的純水、20%的防鏽等液體，讓電競水冷系統運作數年都不會產生生物膜，孳生微生物、細菌、真菌、藻類等，妨礙水冷系統的散熱效率。

旭品的水冷系統因有20多項國際發明專利保護，原本就提高了電競品牌廠商發展水冷系統業務時，由旭品合作代工的機會；後來由於中國電競機殼競爭對手發生水冷系統侵犯專利問題，國際電競品牌廠為避免侵權，讓產品銷售受到衝擊，2023年底，果然開始陸續轉單到旭品代工。