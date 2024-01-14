台北市內湖區某新建大樓本月初發生離奇命案，兩名裝潢工人被發現陳屍在臥室收納床板下，檢警懷疑是吸入過量的有機溶劑氣體意外中毒身亡。房市專家Sway在臉書分享這則新聞，並分享10個不要碰的裝潢，提醒民眾留意。

一、可升降電視茶几

坐在沙發上吃電視餐，也等於把人綁死在沙發上，容易有窒息感，最後逃離。

二、沒固定的高書櫃

地震大一點就容易倒，Sway提醒，如果地震發生時誰在書架下方可能會有危險。

三、便宜夾板書架或衣櫃

甲醛很臭很刺鼻，是過敏的來源，包括皮膚、呼吸道甚至內分泌，都容易受到影響，也睡不好。

四、便宜木架床或細枝鐵架床

Sway分享他買過瑞典家具品牌最便宜的木架床，放上很重的彈簧床墊，只是震動幾下，排骨床架就斷了。

五、亮晶晶多色LED間接照明燈

耶誕節跟過年很有氣氛，其他時刻很容易變成廉價樓鳳房。

六、便宜油漆

Sway說曾聞過朋友身上刺鼻的油漆味，朋友一周前家中才粉刷，衣服都沾滿刺鼻味跟甲醛。

七、開放式衣櫃區

房間小只好用開放式衣櫃，如果捨不得開除濕機，恐變成開放式衣蠹蟲或蟑螂培養場。

八、延長線的家：

如果一條線插滿多支手機跟平板，或插滿廚房用品，要小心容易導致走火。

九、會搖的電扇燈

很涼很省電，但遇到狀況掉下來可能會變成奪魂鋸或血滴子，相當危險。

十、到處都貼木皮

雖然貼皮比實木省錢，但黏著劑內含甲醛跟各種致癌化學，可能對人體產生不良影響。