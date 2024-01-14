命理專家雨揚老師在臉書上分享1／14〜1／20的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖雞、豬、蛇，其中第1名屬雞者財運暢旺，靠親友人脈，賺進大把財富；第2名屬豬者擺脫過去枷鎖，迎接新戀情；第3名屬蛇者工作如日中天，前景一片看好。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：雞、豬、蛇

▌鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場順風順水，在報告新項目的核心理念與規畫時，有望因此獲得高層關注，甚至指派你去執行計畫，成果也將廣受各方好評。愛情運平順，單身者可透過幽默風趣的言辭，打破和新朋友之間的僵局，使彼此的交流更加輕鬆自在；有伴者能毫無保留地向伴侶分享自己的心事，為彼此打下深厚的感情基礎。財運普通，不妨制定明確的儲蓄目標，將有助於妥善利用每一分錢，進而累積不少資產。

▌牛

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運平穩，工作上需要規畫或執行活動的人，不妨諮詢有經驗的前輩或同事，有助加速你的籌備過程，讓整體效率翻倍。桃花朵朵開，單身者可根據不同場合的調性，挑選合適的穿搭風格，將有助於獲得更多人的好感；有伴者可多用正面語詞來表達你對伴侶的欣賞，能讓對方更願意為你付出。財運不錯，可多至長輩家拜訪，有機會獲得長輩贈與的小禮物或現金，讓你小確幸滿滿。

▌虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運穩健，可嘗試接手陌生業務，將有機會展現你高超的適應力和硬實力，讓同事們對你刮目相看。感情運不錯，單身者不妨根據心儀對象的喜好和飲食習慣，挑選合適的用餐地點，能讓你們的用餐體驗更加美好；有伴者能給予伴侶足夠的信任，不因小事動搖彼此的感情，讓雙方的關係始終保持穩固。財運欠佳，有投資的人，若想加碼資金或看中新標的，務必謹慎行事，以免投資結果不如預期。

▌兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場前景不錯，和其他部門或客戶溝通時，偶爾會遇到一些挑戰，但處事保有彈性的你總能化困難為成長契機，使你在職場中更具競爭力。愛情運尚可，單身者可多展現自己體貼的一面，有助讓心儀對象對你好感倍增；有伴者可定期安排家庭聚餐，有助促進家人間的默契與互動，讓家庭關係更加美滿。財運低迷，在借錢給他人或為人作保之前，應謹慎評估對方的信用，以免蒙受錢財損失。

▌龍

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運稍弱，容易在半推半就的情況下接下不屬於自身業務範疇的任務，建議堅定自己的心智，以其他正當事由婉拒對方，才不會讓自己蠟燭兩頭燒。感情運普通，單身者不妨對心儀對象採取主動的態度，有助打破過往的相處模式，讓雙方關係更進一步；有伴者和伴侶發生爭執時，不妨主動讓步，以示你對伴侶的重視。財運受阻，容易將工作壓力發洩在網購或享受美食上，使得財務狀況變得有些吃緊。

▌蛇

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

工作如日中天，能在專業領域展現你的能力與成就，大幅提升你在團隊中的重要性，有望因此深獲主管器重，前景一片看好。桃花能量豐沛，單身者可透過親戚或朋友介紹，認識一位可靠的對象，有望因此脫離單身生活；有伴者能在日常生活中感受到伴侶的細心與體貼，這讓你感覺平凡的日子變得溫馨而美好。財運不錯，有經營個人品牌者，不妨花時間檢視整體規劃與效益，有助於調整經營方針，讓未來的收入迅速翻倍。

▌馬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場蒸蒸日上，仰賴於你出色的口才或應對進退的能力，有望與優質的廠商合作，使你主推的商品或服務大獲讚譽，甚至為你拓展更遼闊的事業版圖。愛情運平穩，單身者可多在社群媒體上展現陽光開朗的一面，有望吸引更多優質對象靠近，從而找到讓你心動的良緣；有伴者不妨邀請伴侶一起來趟專屬的小旅行，有助促進兩人的情感交流，進而重溫熱戀時的美好。財運穩健，仰賴於昔日的專業積累，有望挑選到未來趨勢向上的標的，讓你的荷包賺飽飽。

▌羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業步步高升，仰賴於過往的表現與努力，使得高層對你的能力極具信心，願意將更多重要任務交付給你，這讓你擁有滿滿的自信與熱忱，事業也逐步邁向新高峰。感情運平平，單身者可多參加公司聚會或聯誼，建立良好的職場人脈，能讓你與其他部門的同事更加熟稔；有伴者下班後不妨和伴侶一起去百貨公司逛街，為另一半採買冬裝或添購新家電，共同享受開心的約會時光。財運亨通，有業績需求者，有望透過親友們牽線，順利達成業績目標。

▌猴

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場能見度大增，過往習得的專業技能，有望在近期發揮實質效益，讓你在職場中獲得更多讚賞與機會。愛情運平淡，單身者能在同學會上和舊愛相逢，透過暢談當年的點滴，有望使彼此的愛火悄悄復燃；有伴者可和伴侶一起參加感興趣的演講或工作坊，讓彼此一起學習、成長，開創更美好的未來。財運低落，先前一直延誤修理的交通工具或物品可能徹底損壞，讓你為了換新或送修而有破財煩惱。

▌雞

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業前景看好，能善用手邊的人脈，找到擁有豐富經驗的人才，這使得高階主管更加肯定你的能力。感情甜蜜繽紛，單身者和心儀對象的性格互補，這使得彼此的交流更加豐富有趣；有伴者能夠重視且兌現對伴侶的承諾，這有助於穩固雙方的關係，讓感情更加甜蜜。財運暢旺，有業績需求者，在開發陌生客源時，不妨多仰賴當地的親朋好友，有助迅速抓住新客群，賺進大把財富。

▌狗

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運平順，能透過多方閱讀與進修，開啟不同的思維模式，進而收穫更寬廣的視野，使你的事業發展更上一層樓。桃花運順遂，單身者可培養更多興趣與愛好，能使你交流時的談吐與話題更有深度；有伴者能在朋友面前給予另一半足夠的尊重，維護伴侶在你的社交圈內的形象，讓對方感到相當窩心。財運走下坡，易因交通事故造成金錢上的損失，應留意交通安全，保障財福無憂。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

事業鴻運降臨，執行任務時能展現勤勉的態度，使上層感受到你對工作的熱忱與投入，在公司的名聲與威望也跟著大幅上漲。愛情運佳美，單身者可在朋友的陪伴下擺脫過去的感情枷鎖，讓你能敞開心扉，迎接新戀情的到來；有伴者不妨將伴侶介紹給家人，展現你對感情的認真態度，能讓彼此的關係更加穩固。財運平平，不妨和有投資經驗的長輩或朋友請益，有望為自己開闢新財脈。