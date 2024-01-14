屏東一名許姓男子，2023年2月因工作認識同事A女，2023年2月15日間8時許，2人與其他友人在許男宿舍內飲酒、吃飯，聚會結束後，A女不勝酒力昏睡，許男扶她回她的房間床鋪躺下，竟趁A女酒醉無力反抗，親吻A女嘴唇、撫摸胸部後，再予以指侵得逞。A女醒來後驚覺下體不適，還想起遭性侵的片段，隔天凌晨前往醫院驗傷後提告。

法院審理，許男辯稱因為與A女關係良好，進而誤認彼此互有好感，在酒精催化下才會犯下大錯。法官考量，2人2023年2月初因工作而認識，雙方並無男女情愫或交往關係，許男竟為滿足私慾，利用A女因飲酒後酒醉，陷於無力抗拒而犯案。

法官認，許男嚴重危害A女性自主決定權及人格尊嚴，所為已造成A女心理上難以磨滅之陰影，身心發展影響甚鉅，許男犯罪後雖能坦承不諱，但仍未與A女和解，尋求A女之原諒，撫平其受創之心靈。

A女也難過地表示，發生此次事件後，生活發生劇烈變化，導致有創傷後壓力症後群，心驚受怕且無法工作，日常生活也嚴重受影響，甚至因為想輕生而住院調養，不僅無法工作，仍需每周回診身心科以及與心理師諮商，身心備受煎熬。一審法官判決，許男依犯乘機性交罪，處刑3年6月。

許男不服提起上訴，高院法官考量，許男坦承犯行，並於審理中已與A女達成和解，履行賠償共100萬元；且許男無犯罪前科紀錄，本案犯罪手段尚屬平和，並非無悔悟之心，念其因一時失慮而犯案，日前依法撤銷原判決，許男犯乘機性交罪改處刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程4場次。

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