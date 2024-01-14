花蓮縣一名陳姓男子，2022年1月某日下午4時許，先約就讀國二的A女見面後，開車送A女回家時卻色慾薰心，竟將車停放於偏僻道路的電線桿附近，並車內強吻及撫摸A女胸部，陳男還無法滿足性慾，不顧A女強烈抗拒，不僅指侵還強制性交得逞。

法院審理，法官檢視2人案發後的LINE對話，陳男傳息給A女：「裝懂什麼、你一個人的時候打給我」、「我先做筆錄、我回去再找你、我現在就都說不知道、沒有、沒做，然後再教你怎麼講」。而當證人的A女友人也傳訊向A女表示：「他（陳男）還打電話跟我說，什麼我就帶你下去，其他的不用說這樣」，法官認，顯見陳男有企圖串證之事實。

法官考量，陳男與A女僅是普通朋友，利用搭載A女之機會對其性侵，殘害身心正常發展，所為惡性非輕，犯後雖能坦承犯行，然未與A女及其法定代理人達成調解，且犯後竟傳訊息要求A女不許說出本案情節，試圖阻止A女陳述實情。

法官審酌，陳男犯罪並無特殊原因及環境，而於客觀上沒有足以引起一般人同情之情形，尚難僅憑陳男犯後坦承犯行，就認為有情堪憫恕之處。陳男僅為求滿足私慾，竟對心智尚未成熟的A女強制性交，所為嚴重戕害身心健康發展，並造成難以抹滅之陰影。且尚未與A女達成調解，獲得其諒解。一審依犯對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處刑7年4月。

陳男不服提起上訴，高院審理，A女叫陳男為「哥哥」，陳男卻未謹守分際，也未尊重性自主權益，對身心發育均未臻成熟的A女予以強制性交，考量陳男坦承犯行，並與A女達成和解及賠償損害，犯罪後態度非差。日前依法判決，撤銷一審原判，改判有期徒刑3年8月。可上訴。

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