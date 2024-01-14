嘉義一名江姓男子，與國中少女A女的父親（B男）是朋友，2022年1月27日下午1時許，江男向B男提議要帶A女去吃麥當勞，經B男同意，江男開車行經一處壘球場時，卻將車臨停在路邊，隨即將手伸入A女衣服內，撫摸下腹部下方猥褻得逞。

隨後，江男駕車載A女在附近閒晃，途中A女竟問江男：「我可以抱你嗎？」江男便將車停放在路旁，2人移動到後座，A女便擁抱江男，江男則撫摸A女下體並舌吻。

同一天下午2時許，A女因向父親要求要返家，卻遭到父親責罵，江男便提議由他載A女返家，經B男同意後，江男就開B男的車，先送A女到江男位於農田旁的辦公室，抵達後，江男就叫A女換乘他的小客車，並在車內撫摸A女下體。

不料，江男因性慾仍未能獲得滿足，於是詢問A女是否要「做？」經A女同意後，2人進入江男的辦公室，江男把她抱上辦公桌，脫下A女的褲子及內褲後，以生殖器摩擦她下體，江男因一時無法順利插入，便說：「你還太小用不進去」，並持續用生殖器摩擦，後因怕A女太晚回家才作罷。

江男送A女返回住處後，A女卻因為情緒不穩，服用藥物故量而送急診，住院期間，A女向病友透露與江男發生的事情，經由護理師、社工師介入詢問並報警。

法院審理，A女向法官表示，江男在車上問我是不是要「做？」我覺得這個「做」是性行為的意思，跟他進去辦公室後，他叫我脫褲子，我有聽他的話脫褲子，我才脫一點點時，他就幫我全部脫下來。

他有把他的褲子拉到小腿，沒有完全脫掉，然後就問我「有看過嗎？」我沒有去看，我就回答「我沒有看過」，之後他先拿濕紙巾包在他的生殖器，再摩擦我的私密處，摩擦時，他說我「太小了，用不進去」。

一審法官依法判決，江男對於14歲以上未滿16歲之女子為性交未遂，處有期徒刑8月。江男不服提起上訴。高等法院及最高法院都駁回上訴，維持一審原判。

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