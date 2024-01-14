俄烏戰爭爆發後，俄羅斯面臨西方全面制裁，但傳出他們手上仍能拿到ASML（艾司摩爾）曝光機，有部分晶片甚至被用來生產無人機晶片，不過實際狀況卻有些落差，俄羅斯拿到的ASML曝光機是二手機器，且已經有超過20年的歷史。

綜合外媒報導，不可否認的是，全球各地老舊的曝光機拆解後，在市場上出售，俄羅斯從市場買回並組裝，生產出來的微晶片可用某些軍事設備上，還可以迴避西方制裁。

報導提到，進口ASML的設備只是其中一項計畫，且在俄羅斯營運的數十家貿易公司也都經手許多西方製造的老舊零件與設備，包括歐洲大廠生產的電纜、模組、感測器、模組及保險絲等零件。

針對外界質疑，ASML強調，公司沒有與俄羅斯合作，更不會對俄羅斯銷售零件。然而，外媒也提到，流入到市面上的老舊設備或零件難以管控，不受到西方與美國制裁限制，多次被專家示警，此事將是俄羅斯突破制裁的破口。

ASML能夠製造全球最先進的EUV機台，更是全球唯一擁有此技術的公司，因此ASML時常處在全球風暴中心，尤其美國強力封鎖大陸先進晶片產業，ASML的大陸業務也因此受到打擊。