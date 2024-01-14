2024總統大選開票底定，由民進黨總統候選人賴清德當選。對此，前立委沈富雄13日就表示，「這一整年來，我覺得精彩的部分是柯文哲，連我都被騙了」，沈富雄更直言，「今天這場選舉，最大的誤會一場，就是我們把柯文哲看成白中帶藍，他其實是白中帶綠，因為白中帶藍的誤會，造成國民黨很大的錯誤」，引發討論。

沈富雄13日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「我昨天半夜做了一個預測，我覺得我的預測滿不錯的，這一整年來可看度最精彩，做一個結論，柯文哲真的是不得不肯定他」，沈富雄提及，「我覺得精彩的部分是柯文哲，連我都被騙了，今天的大選其實總結起來，是看柯文哲如何以小博大、如何趁勢而起，這個勢是年輕人對兩大政黨的不滿，如果沒有這個不滿，他也起不來」。

沈富雄認為，「今天這場選舉，最大的誤會一場，就是我們把柯文哲看成白中帶藍，他其實是白中帶綠，因為白中帶藍的誤會，造成國民黨很大的錯誤，第一個就是一天到晚夢想藍白合；第二點就是最近這一、兩個禮拜拚命運作、操作棄保」，沈富雄說，「柯文哲這次抓到的契機，並不表示他未來的成功，因為四年以後又有新的可以投票的人進來了，這是對他有利的」。

沈富雄最後也說，「但柯文哲4年後就70歲了，只有最後一次機會，柯文哲成功與否？國民黨跟民進黨會呆呆傻傻的等他上來嗎？我覺得不至於」。