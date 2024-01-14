女星元元（吳婕安）近年常受邀作客各大熱門綜藝節目，甜美可人的外表加上傻大姐性格，還被封為「呆萌女神」，她在節目中亮眼表現也讓她成功擄獲不少粉絲。元元最近突然在社群上傳試穿浪漫白紗的照片，喊話要找另一半，超兇曲線讓人看了臉紅心跳，紛紛自願搶當「老公」。

元元平時樂於透過Instagram分享個人美照或是工作花絮，12日她驚喜曬出一張穿著白紗像是美麗新娘子的夢幻照，還賣萌表示，「可以當你老婆嗎“ ᐢ⑅•ᴗ•⑅ᐢ ♥」；元元身上白紗的平口設計炸出豐滿上圍，合身剪裁更是讓前凸後翹的超兇曲線全被看光，就是「天使臉蛋、魔鬼身材」最佳代表。

大票粉絲全拜倒在元元可愛又性感的美貌，紛紛留言自願當她的老公，「說什麼傻話，妳本來就是我老婆啦」、「好漂亮」、「新娘子只有一位，但有101萬人想當妳老公」、「我準備要娶妳了」、「我願意我願意我願意」。

元元原本是網拍模特兒，後來也當起YouTuber，在2018年參加節目《綜藝玩很大》，可愛外型和呆萌個性讓她受到關注，開始踏入演藝圈，上過許多熱門綜藝節目，人氣不斷攀升；元元先前在2018年、2019年推出寫真書，也立刻掀起粉絲們瘋狂搶購。