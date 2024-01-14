2024總統立委大選結果底定，民進黨賴蕭配確定勝選，不分區政黨票除了藍綠兩大黨各得13席外，民眾黨拿下8席、比上屆成長3席，其他小黨則都沒過5％門檻，全軍覆沒。政黨補助款方面，時代力量、親民黨、基進黨都歸零，民眾黨則大賺1.5億，PTT鄉民直酸：錢比下架民進黨重要？

有網友調查統整後在PTT八卦板發文指出，依據《政黨法》22條，立委選舉全國不分區選票（政黨票）得票率達3％以上的政黨，可獲得每年每票50元的政黨補助金（政府財政撥款），直至該屆立委任期屆滿。

號次 政黨 得票數 得票率％

6 民主進步黨 4,981,060 36.16

9 中國國民黨 4,764,293 34.58

12 台灣民眾黨 3,040,334 22.07

8 時代力量 353,670 2.57

1 歐巴桑聯盟 128,613 0.93

2 台灣綠黨 117,298 0.85

4 台灣基進 95,078 0.69

14 親民黨 69,817 0.51

得出政黨補助金變化（資料來源：中央選舉委員會）

2020年： 2024年：

民進黨：2億4056萬餘元 2億4905萬餘元

國民黨：2億3617萬餘元 2億3821萬餘元

民眾黨：7944萬餘元 1億5201萬餘元

時代力量：5490萬餘元 0元

親民黨：2594萬餘元 0元

台灣基進：2236萬餘元 0元

鄉民表示「時代力量哈哈」、「柯屁爽了」、「哭p，賺爛了賺爛了準備分贓」、「2.57不到3」、「這條要修吧？好歹1％就能拿補助款，不然小黨根本吃土」、「說真的，不分區政黨票5％門檻實在太高」、「側翼黨都下去了，讚啦」、「GG沒錢囉」、「變小綠的根本都滅亡了，可撥」、「民眾黨才成立沒多久有這麼多錢」、「為了錢，放棄下架民進黨」、「義無反顧撈一次」、「錢比下架民進黨重要」、「有錢找網紅囉」。