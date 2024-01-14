2024總統大選投票，民進黨賴清德得票率40%當選總統，但是並未過半。立法院席次民進黨獲得51席，排在國民黨後面。前立委郭正亮表示，賴清德面對總統蔡英文8年的「遺禍」，新任恐舉步維艱，搞不好只當一任。

主持人盧秀芳13日在中天《盧秀芳辣晚報》問到，賴清德新任會有怎樣的新局面？ 郭正亮回應說，沒有新局面。賴清德面對蔡英文8年的遺禍，造成他治理上極大的挑戰。第一個，他和蔡英文不一樣，兩岸並沒有空窗期，1月他就要立即面對，很可能貿易壁壘調查就要公布第二波。接下來他要面對蔡英文非核家園跳票、排碳沒有處理、勞保面臨2027年財政破產的危機。

郭正亮認為，賴清德未來的治理是非常困難的，所有的問題都會導致他舉步維艱。他覺得，國民黨也不要傷心，這是第一次有人8年後，又可以繼續連任，可是賴清德搞不好又創下另外一個紀錄，也許只當一任。國民黨和民眾黨未來若有比較好的合作，2028年不能說沒有機會。因為賴清德所面對治理上的挑戰太嚴峻了。