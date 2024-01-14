當媽了還有嚴重公主病？有人夫在網上抱怨，因為不讓妻子產後太辛苦，於是要讓妻子辭掉工作在家帶小孩，不料，妻子竟然「擺爛」，不僅沒做家事，女兒奶瓶用完也不洗，甚至，女兒尿布裡的放到都乾了還沒換，導致女兒還因此尿布疹住院了2次，他唸了妻子幾句，妻子竟負氣跑回娘家躲起來，，他下班已經後累了，還要面對這樣的老婆，讓他感到心累又無奈。

「爆料公社」上有人夫苦惱「老婆動不動就離家出走的問題」，為此要發文詢問網友，他提到和老婆結婚2年多，有個11個多月的女兒，他體諒老婆要帶小孩很辛苦，於是讓老婆生完後就辭職在家帶小孩，還訂了Netflix給老婆舒壓，不料，他發現老婆竟然開始沉迷追劇，還發現沒洗衣服、沒做家事，甚至，奶瓶用完後也不清洗。

某次，人夫回家要幫女兒換尿布，發現裏頭的大便都乾掉了，女兒還為此尿布疹住院了2次，然而，他唸了老婆兩句，老婆竟然就生氣跑回娘家，後來也是他和老婆不斷道歉，才將老婆勸回家。

人夫很無奈表示，真的不知道自己做錯了什麼，忙工作一整天帶著疲憊的身軀回家，還要洗碗、洗奶瓶、洗衣服、曬衣服，甚至，整理家裡，照顧女兒幫女兒洗澡，他也因為老婆的要求買了8支奶瓶，但老婆還是把奶瓶全部留給他下班後來洗，而老婆就躺在床上追劇，桌上擺一堆吃完外送的垃圾，讓他相當無奈。

看到老婆常表現這樣的狀況，也不忍碎唸幾句，但他最後還是自己認分的把家事全包，但希望老婆至少能把女兒照顧好，雖然他下班回到家沒飯可吃，但女兒哭到衣服全濕，尿布快炸開，認為這樣應該是不對的吧。

人夫最後也說，好在岳父岳母是明理的人，也不曾打來質問、責怪他，只希望雙方能溝通好，但他已經感到累了，「每次都要搞這齣然後我再去道歉請她回家，我都不知道我這樣做的意義在哪裡了？」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這種人沒救了」、「讓她賴在娘家折磨岳父岳母」、「那就不要再去帶回來了！看她想怎樣再處理了，大不了分手快樂」、「趕快離婚，不離後面的日子會更慘」、「家事不做就算了，女兒不顧這點真的不行」、「趕快離婚，娶這種的沒用」、「找保母顧，叫她回去上班吧」、「沒資格當媽媽沒責任感，公主病的很嚴重」。