2024總統大選，侯友宜不敵賴清德落敗，其本命區新北也從昔日狂勝林佳龍40萬票，到如今反輸賴清德8萬票，對此奮戰到最後一刻勝出的新北第7選區立委葉元之也點出3大原因，直言黨內到最後一天都還過於樂觀。

葉元之在政論節目《新聞面對面》上表示，侯友宜這次會在新北倒輸8萬票，原因有3個，其一是侯友宜初期太著重在南部，很少待在北部，因為競辦評估侯多跑南部可以加不少分，新北最後再回防就好，但事後來看對北部選情過於樂觀，回防得太慢，就連兩人合體都已經是最後一周了。

其次則是綠營猛攻凱旋苑事件，黨內人士評估明顯對侯友宜有傷害，最後第三點，則是馬英九選戰倒數的「信習論」也有影響，不過選舉落敗理由其實非常多的。

葉元之說，看到柯文哲選前之夜的人數，內部原以為可以拉到民進黨不少票，若能從上屆蔡英文817萬票中拉到300萬票，屆時侯友宜只要能拿到上屆韓國瑜的550萬票，就有機會獲勝，但現在看來，柯文哲到底拉到誰的票，實在太難評估。