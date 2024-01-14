網路發達的時代，公司行號言行不妥，很容易引發公關危機。捷星澳洲航空公司最近在臉書官方帳號發文時，竟然拿越南的貨幣名稱與幣值耍嘴皮子開了粗魯白目的玩笑，結果惹出大麻煩，許多越南人極為不滿、揚言抵制，就連多國網友也認為涉及歧視非常不妥，逼得捷星澳洲刪除貼文並公開致歉。
捷星澳洲（Jetstar Australia）是澳洲航空（Qantas）全資子公司，總部位於墨爾本，經營範圍廣泛的國內、區域與國際航線，以墨爾本機場為主要基地。綜合英國《每日郵報》、越南《越南快訊》報導，捷星澳洲臉書官方帳號10日發了一則短文：「抱歉，越南的貨幣稱為『盾』（dong），客觀角度而言，挺好笑的。」
不僅如此，捷星澳洲臉書小編甚至在這則貼文底下自說自話「補槍」：「100萬盾等於澳幣65元，基本上，我有澳幣65元就代表我是百萬富翁了。」
這則內容魯莽的貼文一出，旋即引起越南人士與國際社群的強烈不滿，許多臉書用戶在這則貼文底下留言「不能接受」、「白目」，也有不少人轉發截圖痛罵怒批。有些留言的人甚至揚言不搭捷星澳洲航空的班機，例如「越南人不會再搭捷星航班，這是種族仇恨」、「在捷星航空項越南人民正式道歉之前，我永遠不會選搭捷星航空」、「這笑話超白目，提醒一下，種族仇恨在澳大利亞是違法行為，刪文不代表沒事了」、「不專業，欠尊重，無法接受」。
語言教學業者PTE Master老闆裴輝（Huy Bui）表示：「過去5年，我搭捷星30到40次，在捷星正式道歉之前，我要抵制貴公司。要是連笑話是幽默還是乏味都分辨不出來，想必沒有管理航空公司的能力。」
面對網友怒火延燒，小編忙著在臉書貼文底下回覆留言或回覆私訊抗議，道歉連連，強調捷星航空不會容忍對於民族、種族或其他非法理由的歧視行為。這則貼文火速刪除之前，約78萬2000名臉書用戶表達強烈反對。
捷星航空也在官網發出道歉聲明：「我們承認，周三（10日）在臉書發布有關越南貨幣的貼文並不恰當，而且根本不該發布，所以很快就刪除了。這則貼文刪除後不久，我們在臉書致歉，對於它造成的任何冒犯，我們希望再次誠摯致歉。我們已檢查作業流程，確保類似錯誤不再發生。」
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