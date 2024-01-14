網路發達的時代，公司行號言行不妥，很容易引發公關危機。捷星澳洲航空公司最近在臉書官方帳號發文時，竟然拿越南的貨幣名稱與幣值耍嘴皮子開了粗魯白目的玩笑，結果惹出大麻煩，許多越南人極為不滿、揚言抵制，就連多國網友也認為涉及歧視非常不妥，逼得捷星澳洲刪除貼文並公開致歉。

捷星澳洲（Jetstar Australia）是澳洲航空（Qantas）全資子公司，總部位於墨爾本，經營範圍廣泛的國內、區域與國際航線，以墨爾本機場為主要基地。綜合英國《每日郵報》、越南《越南快訊》報導，捷星澳洲臉書官方帳號10日發了一則短文：「抱歉，越南的貨幣稱為『盾』（dong），客觀角度而言，挺好笑的。」

不僅如此，捷星澳洲臉書小編甚至在這則貼文底下自說自話「補槍」：「100萬盾等於澳幣65元，基本上，我有澳幣65元就代表我是百萬富翁了。」

這則內容魯莽的貼文一出，旋即引起越南人士與國際社群的強烈不滿，許多臉書用戶在這則貼文底下留言「不能接受」、「白目」，也有不少人轉發截圖痛罵怒批。有些留言的人甚至揚言不搭捷星澳洲航空的班機，例如「越南人不會再搭捷星航班，這是種族仇恨」、「在捷星航空項越南人民正式道歉之前，我永遠不會選搭捷星航空」、「這笑話超白目，提醒一下，種族仇恨在澳大利亞是違法行為，刪文不代表沒事了」、「不專業，欠尊重，無法接受」。

語言教學業者PTE Master老闆裴輝（Huy Bui）表示：「過去5年，我搭捷星30到40次，在捷星正式道歉之前，我要抵制貴公司。要是連笑話是幽默還是乏味都分辨不出來，想必沒有管理航空公司的能力。」

捷星澳洲航空在臉書發文拿越南貨幣與幣值開了粗魯的玩笑引發大批網友怒火，火速刪文之後在官網公開致歉。（翻攝Jetstar官網）

面對網友怒火延燒，小編忙著在臉書貼文底下回覆留言或回覆私訊抗議，道歉連連，強調捷星航空不會容忍對於民族、種族或其他非法理由的歧視行為。這則貼文火速刪除之前，約78萬2000名臉書用戶表達強烈反對。

捷星航空也在官網發出道歉聲明：「我們承認，周三（10日）在臉書發布有關越南貨幣的貼文並不恰當，而且根本不該發布，所以很快就刪除了。這則貼文刪除後不久，我們在臉書致歉，對於它造成的任何冒犯，我們希望再次誠摯致歉。我們已檢查作業流程，確保類似錯誤不再發生。」