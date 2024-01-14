2024總統大選落幕，民進黨賴清德以558萬多票當選總統，但不僅總統得票率僅40%，民進黨立委也未能過半，將成為朝小野大的少數總統。對於賴清德接下來會面對的困境，前立委郭正亮表示，蔡政府任內的弊案全都擋不住，在野黨一定會追究。

賴清德勝選後，先舉辦國內外記者會，再向支持群眾發表當選感言，他賴提到這次國會選舉，民進黨席次不如預期，這代表民進黨還有很多要改進的地方，人民期待有能力的政府和和有實力的制衡，「我們會誠實面對新民意，時時警惕，穩穩地跨出每一步」。

郭正亮13日在中天《新總統.新國會誕生全紀錄》節目表示，賴清德沒有想到自己是「脆弱政權」，在當選感言和記者會上，只說國會選得不好，但民進黨選上51席立委，賴的得票率卻僅40%左右，真不知道他未來要怎麼面對國會。

郭正亮舉例，在野黨對高端案保證追究到底，也會要求公開蔡英文論文，大概只有潛艦國造案，因卡到民眾黨立委黃珊珊的哥哥黃曙光會被放過，「不然其他蔡政府任內的弊案，全都擋不住，（在野黨）一定會追究，這些賴清德是一定要面對的」。

不過郭正亮也提到，有一些問題賴清德可能會直接放手，像是蔡英文的論文，因為他如果要擋下在野黨對此事的追究，恐怕教育部的預算都不用審了。