2024總統大選順利落幕，由民進黨賴清德當選，然而這次得票率下降，甚至台南和高雄有不少選票被民眾黨瓜分，專家便分析年輕選票流失的關鍵，也是新政府上任後要正視的問題。

4年前的總統大選投票率高達74.9%，蔡英文以817萬票擊敗韓國瑜552萬票，民進黨在六都非執政縣市中的得票率，台北市53.65%、新北市56.52%、桃園市54.78%、台中56.95%，反觀這次的得票率，台北市38.1%、新北市38.6%、桃園市35.2%、台中市37.5%，明顯下降很多。

值得注意的是，賴清德的本命區台南，當年奪下67.38%的得票率，這次卻只剩50.9%；高雄當年奪下62.23%的得票率，如今只剩48.8%，而柯文哲和侯友宜的得票率都超過20%，很大原因是民眾黨加入，出現三腳督效應，瓜分綠營選票。

專家分析，多數年輕選票流向柯文哲。（圖／CTWANT攝影組）

為何民進黨的支持度下降？據《TVBS》報導，台北大學公共行政學系教授劉嘉薇解釋，原因可能和賴清德的個人有關，和蔡英文其實是不一樣的，以致於過去支持民進黨的年輕人，這次大幅流失到柯文哲這裡，「我想這個就是賴跟蔡，他們之間有一個很大的差別」。

另外，日本學者小笠原接受《中央社》訪問指出，18%選票流失到民眾黨，4年前較多年輕人投給蔡英文，但這次大家更傾向投給柯文哲，但在台灣未來和中國的關係，以及如何保障台灣安全等重大議題上，大部分選民仍選擇支持繼承蔡英文路線的賴清德。

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