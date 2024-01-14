日本鹿兒島的十島村諏訪的瀨島火山在當地時間14日（星期日）凌晨0時22分左右爆發。

2024總統大選落幕，宣布由民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴當選，就在國內選情底定後，日本鹿兒島的十島村諏訪的瀨島火山在當時間14日（星期日）凌晨0時22分左右爆發。

根據《日本放送協會》（NHK）等多家日媒報導，日本氣象廳向鹿兒島十島村的瀨島發布「噴火速報」，進出附近的人員需確保自身安全。所謂的「噴火速報」是指在一定時間內未噴發的火山突然噴發，或是已噴發的火山出現更大規模噴發時發布的警訊，目的是要呼籲當地民眾注意火山接下來的動態。

諏訪之瀨島已經間歇性噴發長達100多年，跟櫻島一樣，都是日本國內目前最活躍的火山之一，近年幾乎每天都在噴發。還記得在邁入2024年第一天，日本石川島在1日下午4點多發生規模7.6地震前，鹿兒島的諏訪之瀬島火山，就曾在在下午3點左右噴發，噴出的火山灰距離火山口約1600公尺高度。

回述過往的紀錄，諏訪之瀬島火山在2022年的1月15日起至25日止，曾發生一次噴火和7次爆發，噴煙高度最高達1400公尺。當時據專家表示，這是因為受到東加海底火山爆發後，因太平洋板塊移動至印澳板塊底下所致，這一系列變動可能影響到日本的火山，當時甚至直言日本火山恐怕會有更大規模的噴發。

另外在2020年的12月28日凌晨，這座火山被證實在凌晨2點48分左右發生巨大的噴火石從火山口向東南方約1.3公里處左右飛散，據鹿兒島官方表示，該島上約有40戶、81人居住，所幸並未造成人員傷亡或是建築物被損毀的情況。

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