一年一度全球科技產業盛會美國消費性電子展（CES）12日落幕，2024年會展焦點延續由輝達（Nvidia）、超微（AMD）等引爆的AI趨勢，以及電腦品牌廠新推的AI PC等，並延伸到其他消費性電子，尤其是電視。這次中國TV品牌廠來勢洶洶，TCL的展區面積高達1672平方公尺，直追全球消費電子產品龍頭廠三星的2000平方公尺。

目前全球電視品牌版圖，根據研究機構集邦科技（TrendForce）統計，2023年在電視面板價格大漲後，全球前五大電視品牌排名依序為三星電子、海信、TCL、LG電子及小米，其中海信及TCL受惠於成本優勢，去年出貨量年增逾1成，也推升市占率分別來到13.8%及12.9%，直逼三星的18.5%。

「現在中國品牌已經不再只是靠價格競爭了，隨著技術提升，中國品牌在高階市場也是積極布局，讓大家都不敢小看他們的企圖心。」一家電視品牌廠主管告訴CTWANT記者。

三星在今年CES以AI為主軸，主打Lifestyle設計生活系列顯示器。（圖／三星提供）

為了擺脫中國品牌廠的追擊，三星這次主打Neo QLED 8K與4K智慧顯示器，透過全新的產品核心NQ8 AI Gen3，進行8K影像升級，值得注意的是，三星特別將AI技術用在偵測人眼，將使用者習慣聚焦的場景置於前景，讓圖像更加逼真立體。

另外三星與LG以不約而同地秀出透明產品，不過三星主要是展現其Micro LED面板，來跟OLED、LCD螢幕進行比較，LG的4K OLED電視Signature OLED T則是首款無線傳輸產品，利用外部的Zero Connect Box將訊號傳輸到電視，再由Alpha 11 AI處理器進行訊號處理。而為了要減少環境光源干擾，LG還是在底座設有一個特製布幕，必要時可以升起。法人指出，秀技術的成分大於實用程度，市場接受度還有待觀察。

中國品牌廠TCL則是秀出QD-Mini LED巨幕電視，螢幕尺寸達115吋，搭載了其自行研發的Mini LED畫質增強晶片AiPQ ULTRA，透過AI技術提升影像畫質。而TCL創始人、董事長李東生受訪時指出，「今年的攤位面積相較於第一次參展時的9平方公尺，就像我們的電視產品越來越大。」

TCL今年參展CES攤位面積達1672平方公尺，集團董事長李東生表示，就像電視一樣越來越大。（圖／新華社）

海信則是推出110吋的MiniLED電視新品UX，特別的是，搭載用戶位置識別算法及杜比全景聲，根據空間及揚聲器位置進行自動優化，提升聆聽體驗。以及厚度小於14mm，目前最薄4K Mini LED電視75UX。

相較之下，原本的領導品牌日系廠商則沒有將主力放在電視，像是索尼則是集中在遊戲領域，執行長水野泰秀（Yasuhide Mizuno）還使用 Sony PS5遊戲手把，將與Honda合資共同開發的電動車AFEELA 開上舞台，不過索尼的重點還是透過AI改善座艙體驗。「至於遊戲手把開車，肯定是不能直接用在開車上路，但確實是一個創意十足的噱頭。」產業分析師表示。

夏普（Sharp）則是運用CE-LLM（CommunicationEdge-LLM）邊緣人工智慧科技，推出了一款平面虛擬解說機器人，透過互動式對話介紹展覽內容。至於Panasonic發表了2款旗艦OLED電視包括 Z95A及Z93A，搭載最新一代 HCX PRO AI MKII 處理器，將原本1080P或2K的畫質，提升到4K。

Sony執行長水野泰秀（Yasuhide Mizuno）使用Sony PS5手把，將與 Honda合資共同開發的電動車AFEELA開上舞台，話題性十足。（圖／翻攝自香港01官網）

法人指出，AI電視其實是來自於智慧電視（Smart TV）的延伸發展，主要發展方向還是在畫質、聲音、收集用戶收視習慣等，以達到觀賞的最適化，儘管各大品牌巧妙各有不同，但是不難發現，利用AI提升畫質似乎是大廠最常見的技術應用，但三星的偵測人眼跟海信的聲音優化，則更具競爭力。

「這場電視戰爭，中國品牌挾著零組件紅色供應鏈優勢，讓韓廠壓力山大，甚至韓媒也直言，中國則正在以超越韓國為目標，如果不做出改變，一切都將輸給中國。」產業分析師這樣觀察。

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