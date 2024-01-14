每年年底因為下游備貨需求已逐漸告一段落，原本就是面板產業的淡季，但法人分析，2024年有奧運、歐洲盃等大型賽事登場，加上品牌廠庫存去化結束，接下來新產品也將在上半年陸續上市，包括友達（2409）、群創（3481）等面板廠營運將開始回溫。

其實從面板廠近期公布的2023年12月營收，友達為219億元，為去年第四季的高點，月增9%，年增率則達22%，也推升全年營收年增率轉正。群創12月也寫下去年第四季的高點，達187億元，月增7.5%，年增率達16.5%，也讓全年營收年減率由7%，縮小到5%。

集邦科技（TrendForce）表示，自2022年下半年開始，在經歷長達半年產能稼動率的控制，LCD電視面板庫存水位於2023年首季已回到健康水位，需求端則伴隨節慶促銷和漲價預期心理也開始浮現，並帶動電視面板價格自2023年3月起開始轉漲，以65吋為例，2月報價110美元，3月就漲到120美元。

「雖2023年第四季報價受到品牌終端銷售不如預期而開始轉跌，但在面板厰快速反應，減少生產的策略下，跌價幅度仍受到控制。進入2024年第一季，雖然步入需求淡季，但面板廠持續透過大規模的減產與歲修計畫，成為電視面板供需反轉的契機。」集邦科技研究副總范博毓說。

友達（2409）董事長彭双浪去年12月指出，面板產業景氣已經在2023年上半年落底，第四季是季節性淡季，隨著2024年景氣將可望溫和成長，預期整體面板市場仍會有較2023年3-5%的成長。彭双浪說，雖然產業不會有很激情的成長，但是在人機介面應用等產品帶動下，相關面板應用仍會持續蓬勃發展。

友達今年以「智慧移動」為主題參展CES，並獲得最佳創新獎。（圖／友達提供）

群創總經理楊柱祥也同樣在去年12月表示，隨著高庫存及通膨等不利因素已逐漸落幕，2024年面板整體產業秩序應會開始轉好，加上又有全球性的體育賽事，以及AI PC等產品換機潮，預料2024年下半年景氣與市況將會轉好。同時公司也在積極發展半導體封裝等非面板業務，目標2024年面板及非面板的營收比重，有機會從8比2，變為7比3。

而友達今年CES展以「智慧移動」為主題，展出Micro LED終極顯示技術量能的全新智慧座艙，包括裸眼3D Micro LED儀表板、互動式透明智慧車窗等多項產品，重新定義智慧座艙，也獲得CES 2024最佳創新獎。群創則是展示包括Micro LED無縫拼接顯示器、車用顯示器、電競面板等。

觀察友達及群創股價表現，友達前波低點為2023年10月下旬的14.95元，1月上旬來到19.7元；群創前波低點也是在2023年10月下旬，為11.35元，1月上旬來到15.7元。

法人指出，2024年的面板產業，隨著通膨趨緩，加上第二季開始將有如奧運等全球大型賽事登場，有望帶動電視等終端產品需求，同時大尺寸的需求成長態勢不變，預估平均出貨尺寸可望較2023年增加1吋以上，有助產能去化。隨著面板報價中小尺寸已止跌，大尺寸跌幅也收斂，預料整體價格走勢將從2月開始翻揚，面板族群第一季的營運將持續走揚。

群創總經理楊柱祥指出，持續專注面板本業，並全面優化未來生活。（圖／劉耿豪攝）

更多 CTWANT 報導