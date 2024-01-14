2024總統大選1月13日結果出爐，根據《美麗島電子報》在1月10日至11日的第108波封關民調顯示，民進黨賴蕭配支持度為35.3％、國民黨侯康配25.6％、民眾黨柯盈配21.8％；最終結果賴蕭配得票率40.05%、侯康配33.49%、柯盈配26.45%。民調專家戴立安表示，封關以後的民調，柯文哲稍微往上走、侯友宜從高點往下掉、賴清德稍微反轉，柯拖住了賴跟侯。

戴立安13日在《董事長開講》網路直播節目中指出，侯友宜是輸在20到49歲、大學以上的中間選民；主持人、媒體人吳子嘉認為，這是國民黨的「短版」，大學學歷、20至49歲幾乎都不喜歡國民黨，他們若不能改善這部分或是不轉型，下次選也會輸。

該民調為《美麗島電子報》第108波追蹤民調，委託單位是美麗島電子報（即經費來源），調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。委託畢肯市場研究公司執行電訪），調查範圍：全國22個縣市，調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），本次調查成功完訪1001人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.1%。