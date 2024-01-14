桃園一名姜姓男子透過友人認識國中少女（A女），2022年10月7日晚上9時許，少女借宿住在姜男的家，不料，才進到姜男家中時，就叫她先去洗澡，隨即襲胸最後指侵得逞。

法院審理，A女表示，我到姜男家後，他帶我到他的房間，就叫我去洗澡，他忽然走過來，從我背後抱我，隔著衣服摸我胸部，我有試著推開他，但他力氣太大，我推不掉，他可能沒感覺到我在反抗，就手伸進我衣服裡摸我胸部，還將手伸進我私密處裡。

A女難過地說，我不敢反抗，因為「我怕我會沒地方住」，他脫掉我衣褲後，將他的生殖器插到我的私密處，當時我沒有說話，我只有在他摸我胸部時，有試著用手推他。

我有嘗試掙扎、反抗，但我不知道他有沒有感覺到，因為他力氣很大，我有點掙扎不掉，而且我當時因為很痛，講不出話來，所以也「沒有嘗試要逃跑或對外求救」，他當天沒有對我施暴，也沒有對我做出威脅的行為。

法官參酌A女與友人的對話紀錄，友人問：「你沒跟他說不要嗎？」，A女

：「我來不及...」、「而且我真的不知道怎麼拒絕別人...我也不知道他會這樣」。法官認，姜男對A女性交過程中，A女並未出聲表示不願意，尚難認A女有表示不願意發生性行為，無從推認姜男主觀上有違反A女意願。

法官審酌，姜男明知A女是14歲以上未滿16歲之女子，對於性自主權之觀念尚未臻成熟，竟未能克制己身情慾衝動，仍與A女為性交行為，影響身心健康及人格發展；日前依法宣判，姜男犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處有期徒刑10月。可上訴。

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