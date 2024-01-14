2024總統大選結果出爐，百萬YouTuber「愛莉莎莎」先前就曾表態支持民眾黨候選人柯文哲，面對這次惜敗她也發文感嘆「真的盡我的全力了」，不過愛莉莎莎收到許多監票團隊的影片後，忍不住直言「我輸得起，但因為作票才輸我真的無法喔」；目前相關影片仍待中選會與事實查核中心查核。

愛莉莎莎13日晚間在IG限時動態轉發多則影片，質疑多個開票所違反開票程序，片中可見投票所內2名人員將票箱內的票拿出做整理，而這時橫放的片巷內可見底部有白色紙板，怎料，之後有一名男子將紙板掀開，並將底部的票拿出，讓愛莉莎莎直言：「我輸得起，但因為作票才輸我真的無法喔，原來投票箱內層都藏一堆票？」；然而，事後愛莉莎莎也陸續轉發幾則有爭議的影片。

愛莉莎莎IG限動轉貼多段影片控違反開票程序。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

對此，網友將愛莉莎莎的動態截圖發到PTT發問「愛莉莎莎開始狂洗作票的限動，下一步會開始要求驗票嗎？驗票會有機會翻盤嗎？」引發網友熱議「票數可能會變，但差太多逆轉不了」、「差那麼多，好了啦」、「不是勝負差距大，作票就可以合理好嗎」、「影片大多是沒照規定開票，跟作票關係是？」「真的覺得作票，影片那麼多，趕快檢舉啊」。