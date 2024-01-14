新北市去年驚傳校園割頸案，一名國三生不幸慘死。不料，日前台南市某國中一名學生，竟攜帶折疊刀到校，還割傷同學手臂見血。受害學生家長擔心割喉案重演，憤而報警提告。警方獲報，訊後依違反少年事件處理法、傷害罪嫌移送少年法庭；但受害學生的家長仍難以釋懷，認為不應就此姑息校園暴力問題，強調「絕不和解」。

回顧本案，一名媽媽透過臉書發文，稱孩子就讀台南某國中，日前收到學校保健室阿姨來電，表示孩子手臂有10分左右的傷口，由於孩子表示傷口是被「樹枝刮傷」，於是她也沒想太多。直到隔天孩子到校上課，班導師再次詢問：「真的是被樹枝刮傷的嗎？」孩子一開始也回：「對。」

不過導師有疑，經過了解，才知道孩子是被別班同學持「彈簧刀」劃傷。這名媽媽也再次詢問孩子事發經過，才知道孩子原本與對方坐在生態池旁聊天，對方卻從口袋拿出了彈簧刀，孩子基於好奇問了對方：「那是什麼」，沒想到孩子就被對方拉過去，朝手臂劃了一刀。

對此，受害學生的家長大感震驚，認為孩子正常去上課，怎會被彈簧刀劃傷，甚至為此縫了好幾針，所幸今天受傷的是手，若是動脈或其他部分該怎麼辦；而她也聽到當時持刀的孩子說：「只是想試試看」，也讓她無法去想像，未來又會發生多可怕的事件。

據了解，由於本案涉及未成年事件處理法，因此警方與司法單位並未對外多作說明，不過由於受害學生的家長仍干後怕，因此將孩子的經歷分享於網路，期許藉此提醒其他家長。

警方調查，該名少年表示，只是好奇折疊刀的鋒利程度，「我只是想試試看」，未料，卻因此劃傷人，這也是他第一次攜帶到學校。受害學生家長報案後，警方隨即受理依法偵辦，教育局及校方也已積極關心後續事宜。

對此，校方回應，將對攜帶違禁品到校的同學記大過處分，並列為特定學生關心，另對於肇事與受傷學生皆個別心理輔導、依法規討論標準流程因應學生帶違禁品。