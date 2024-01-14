勇士總教練科爾（Steve Kerr）前役參加公牛王朝的慶功典禮Ring of Honor，他是1995-96球季打出72勝10負的公牛球員，後來成為2015-16球季打出73勝9負的勇士總教練，相隔20年有幸參與過這兩支超級球隊的見證者。科爾說兩支球隊都很厲害，「相似之處在於我們每場比賽都有無比強大的信心。」

「你肯定是真的很強，否則沒辦法贏這麼多場，但你捕捉到一股無法形容的氣勢，讓你感覺每一晚都會贏，有點像一路飛越整個球季，沒有遇到任何起伏和糟糕的比賽。我想每支球隊總有一兩場慘重的失敗，這是不可想像的，兩個球季都是完美的風暴。」

當年的勇士極為強大，系統已經成形，甚至不需要科爾督戰。2015-16球季科爾因為背傷缺席43場例行賽，助理教練路克華頓（Luke Walton）代掌兵符到隔年的1月下旬，獲得39勝4負，只是全季的戰績仍然都算給科爾，最後科爾獲選年度最佳教練。

科爾在球員生涯拿下5座總冠軍（公牛3座、馬刺2座），總教練生涯4冠。NBA在2021年選出歷史75大球星，同時讓科爾入選為「歷史15大總教練」（以前選出過歷史10大總教練）。