東北季風影響，氣象專家吳德榮表示，明天傍晚起至周二大台北、東半部有雨，周二北台灣轉涼，周三至周五氣溫回升，周六鋒面影響變天，緊接著大規模強冷空氣逐日南下，部分模式模擬強度達寒流等級，預測台北測站低溫探10度以下。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今日至明日（15日）上午各地天氣晴朗穩定，白天舒適微熱，早晚因輻射冷卻仍偏冷；今日北部氣溫11至25度，中部10至27度，南部10至28度，東部11至26度。

吳德榮說，明傍晚起至周二（16日）東北季風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，其他地區影響小；周二白天氣溫略降、北台灣轉涼。周三（17日）東北季風減弱，各地轉晴朗穩定、氣溫升，東半部偶有雨。周四、五（18、19日）各地晴朗穩定、氣溫續升，白天北舒適南微熱、早晚涼，東半部有局部短暫雨。

吳德榮指出，周六（20日）鋒面影響、天氣轉變，鋒面後有大規模的強冷空氣逐日南下，目前模擬的強度大多已超過「強烈大陸冷氣團」，甚至有部分模式達到「寒流」等級；但因屬末期的模式模擬，需持續觀察最新的調整。