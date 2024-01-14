台中一名無業又離婚的蘇姓男子，2023年8月10日下午4時許，在國軍台中總醫院前，因為酒醉心情不佳而鬧事，3名員警獲報前往現場處理時，蘇男不僅辱罵員警：「幹你娘」、「哭爸」，還指著1名員警飆罵：「他是狗」，員警上前制止時，蘇男不但出手推擠員警腹部，還用右腳踢員警左小腿，最後蘇男被依現行犯逮捕並送辦。

法院審理，蘇男先以「幹你娘」、「哭爸」、「他是狗」等語辱罵員，另外，又出手推擠員警腹部，並以右腳踢員警的左小腿，同時犯侮辱公務員、妨害公務執行等罪。

法官審酌，蘇男有公共危險前科，處刑8月確定並執行完畢，因5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯；蘇男僅因酒醉鬧事心情不佳，在員警依法執行職務時，出言辱罵員警，並以強暴行為妨害公務執行，使員警名譽、社會評價有所貶損，實不足取。

法官考量，蘇男有多次妨害公務前科，顯見被告藐視國家公權力之行使，法治觀念薄弱，蘇男犯後尚知坦承犯行，且與員警均達成調解並道歉。日期依法判決，蘇男犯侮辱公務員罪，累犯，處拘役50日。又犯妨害公務執行罪，累犯，處拘役55日。應執行拘役100日，可易科罰金。可上訴。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。