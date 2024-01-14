第16任正副總統及第11屆立法委員選舉昨落幕，一名擔任選務人員的女子在投開票所觀察民眾的投票狀況，她表示投票的尖峰時段是早上的8點及下午3點，投票過程中最多人犯的就是亂蓋選票及投錯票箱，最誇張的是還有人把政黨票及總統票蓋滿滿，讓她直呼「整張蓋滿到底來幹嘛的？」貼文引發網友熱議。

原PO昨（13）日於《Dcard》指出，第一次當選務人員，早上7點半抵達投開票所，工作到晚上開票結束，已是晚上7點多，工時長達12個小時。她表示早上8點開始大排長龍；9至10點及下午2點這時段幾乎沒有人，但到了下午3點又開始湧入大批趕投票的民眾。

原PO表示，擔任選務人員不能使用手機，要緊盯民眾手中的票是否有投錯，很多人看到票箱，不分選票顏色直接投進箱子，一天下來至少有20人做錯，甚至還看到有人政黨票及總統票蓋滿滿，她質疑「整張蓋滿你到底來幹嘛的啦？」整天下來讓她直呼真的好累。

貼文釣出一名也擔任選務人員的網友分享心得，她表示許多民眾不懂政黨票的意義，甚至開口問她該投哪一黨比較好，讓她直翻白眼；針對原PO的分享，其他網友則說，選票蓋滿等同於投廢票，是個人自由，也是一種選擇。