2024總統大選，民進黨候選人賴清德雖以逾558萬票當選，卻得面臨朝小野大的困局。台灣民意基金會董事長游盈隆昨（13）日表示，賴清德政府必須充份了解民意、重視民意、好好回應民意，大刀闊斧地改革，否則不會有好下場。

2024總統大選昨落幕，民進黨「賴蕭配」以558萬6019票勝出、國民黨「侯康配」467萬1021票居次、民眾黨「柯盈配」則以369萬466票殿後；不過在立委選舉部分，國民黨區域立委共得39席、不分區13席，共52席，加上2席偏泛藍的無黨籍，國民黨掌握54席，成為國會最大黨；民進黨區域立委38席、不分區13席，共51席；民眾黨則取得8席不分區立委。

對此，游盈隆昨在臉書表示，民進黨贏得總統、輸掉國會，即將告別8年完全執政的日子，這局面充分展現台灣選民的智慧，不再把雞蛋放在同一個籃子，「這是最好的結局」。

游盈隆也認為，台灣人向民進黨政府傳達一個清楚的訊息，就是執政者不能只是嘴巴說謙卑、謙卑、再謙卑，行為上卻是傲慢、傲慢、再傲慢。游盈隆強調，對民進黨而言，這是一場苦澀的勝利，未來四年，賴清德政府要充份了解、重視民意及好好回應，並大刀闊斧改革，否則不會有好下場。