去年選秀狀元馬刺前鋒文班亞馬14日公開接受採訪，談到最近謠傳馬刺隊內球員互不傳球的離譜毀謗，他直接駁斥，「我當然聽說過這種謠言，但這種謠言根本從未接近過現實，這支球隊裡面沒有人不想給我傳球，也沒有人是我不想把球傳給他的。」

事實上，要不是馬刺本季針對文班亞馬實行嚴格的上場時間控制，他的本季表現絕對不僅場均19.4分、10.2籃板、3.0助攻與3.1火鍋，關鍵就在馬刺過往出現太多次當家球星傷退或報銷的遺憾，所以才會選擇讓看起來身形薄弱的文班亞馬頻頻輪休。

來到2024年，文班亞馬的表現更加突出，他在2024年出賽場均23.4分鐘，卻有22.6分、9.8籃板及3.2火鍋，隊友搶著把球交給他處理都來不及了，怎麼可能還故意不把球傳給他，這只能說人紅是非多，也讓文班亞馬必須面對這種離譜謠言。

不過馬刺仍然繼續嚴格執行文班亞馬的上場時間限制，今天出戰公牛將讓他輪休不打，這是他本季第5次輪休，可是他說：「我的目標還是總冠軍，我還需要時間跟隊友磨合，這無須擔憂，我正在成為球隊進攻重點，我當然希望繼續出戰。」馬刺目前7勝30敗仍居西區墊底。