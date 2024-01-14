大陸一線紅星趙麗穎，主演過《陸貞傳奇》、《花千骨》、《楚喬傳》等人氣劇走紅，近年感情世界也起波瀾，與「蘭陵王」馮紹峰因戲結緣並奉子成婚，不料在2021年官宣離婚，最近有陸媒透露曾拍到趙麗穎懷孕時，只帶助理親自到母嬰用品店逛街，並指出「一點」不平凡。

趙麗穎演藝事業上走強運，感情上卻缺點運氣，她與「蘭陵王」馮紹峰因戲結緣，2018年宣布結婚並已懷孕，之後生下兒子「醒醒」，不料之後兩人因工作聚少離多，婚姻僅撐3年就破局，離婚後雙方共同撫養小孩。

大陸知名狗仔劉大錘最近爆料趙麗穎孕期時的舉動：「我記得趙姐那時候懷孕的時候記得特別清楚，我們真的有一次偶遇，她自己去買生孩子後各種所需要用的東西」，低調的趙麗穎只帶一個助理現身嬰幼兒產品店，對於孩子要用的物品每個都精挑細選，「我看她逛的那種店也不是說那種國際大牌那種店，可能就是大家經常去那種母嬰用品店。」

消息曝光後，引起許多網友熱議，「媽媽親自給寶寶買東西不是很正常嗎」、「一般也是自己親自買這種東西才知道合不合適」、「孩子都要上小學了，才爆出這個?」、「當媽的不自己去買還能怎樣啊？難道明星不用自己買東西嗎？」、「其實就是大家有刻板印象，覺得明星不可能親自去買這些東西，一旦有人破例，那就是值得讚頌的，當然了在我們普通群眾眼裡，這是再普通不過的事情了」