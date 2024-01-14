2024大選昨(13日)落幕，民進黨總統候選人賴清德以558萬餘票當選下屆總統。在國會方面，藍綠白皆未過半，立法院呈現「朝小野大」局面。媒體人羅旺哲昨在臉書以「2024選舉，藍、綠、白各有所贏」為題分析，民進黨總統贏、國民黨國會贏、民眾黨則是底氣贏，而接下來國會龍頭、提案表決，民眾黨成為關鍵少數，藍綠都得看白臉色。

羅旺哲分析，在民進黨部分，贏總統，即便總統得票數，不如四年前蔡總統的817萬票，最後拿下558萬，保住繼續執政；國民黨則是贏在國會，在總統票數開的不如政黨票，等於是黨內分裂投票，而這次在新北市、桃園市，以及台中市，立委大有斬獲，雖然總體沒過半，但仍拿下52席，成為多數。

至於民眾黨部分，羅旺哲指出，民眾黨拿下369萬票，在藍綠夾殺下，表現不簡單，外界可能都沒想過有這樣的成績，且在不分區拿下8席後，接下來國會龍頭、提案表決，成為關鍵少數，藍綠都得看白臉色。

最後，羅旺哲也說，無論如何，這次大選結果，「朝小野大」民進黨執政、三黨不過半，因此接下來政府施政、國會攻防，希望能真正以全國民眾為主。