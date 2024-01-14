2024大選結果出爐，台聯黨政黨票僅獲43372票，得票率0.31%，未達3％的補助門檻，黨主席劉一德宣布辭職，並將召開中執會建議解散。

台聯黨臉書粉專昨（13）日晚間發文指出，本次大選台聯以本土右派政見作為旗號，力行民主改革、正名制憲。

台聯提到，在競選過程中，感受到來自各地支持者的迴響。包括女性、陸一特弟兄、駕駛人、雇主協會、中小企業經營者等。因此，對於成績不佳、未能實現支持者給予的託付，台聯感到非常抱歉，劉一德即起請辭黨主席，並將召開中執會建議解散。