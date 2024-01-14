Steve Kerr on Steph Curry’s game off tonight: “He’s wiped out.” Curry will return for Monday’s game in Memphis. pic.twitter.com/ZnQ3Mo0eHZ — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 13, 2024

先前遭到無限期禁賽的勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林，如今終於即將宣告復出了，因為勇士總教練科爾14日表示，追夢有機會在16日客場出戰灰熊，或是18日客場遭遇爵士比賽重新上場比賽，科爾更強調在勇士這段客場4連戰期間，追夢都在努力增加自己訓練量，不過史蒂芬柯瑞14日將迎來本季首度輪休。

面對勇士本季陷入低迷狀態，卓雷蒙格林當然是那個很想回歸幫助球隊的人，不過他自從去年12月13日出戰太陽，爆發揮拳打中太陽中鋒紐基奇風波之後，就遭到無限期禁賽，如今隨著他接受諮商，且跟聯盟、球隊、球員工會開會談判後，終於獲得重新上場機會。

但在卓雷蒙格林即將回歸之際，勇士選擇今天讓柯瑞輪休，也讓今天客場出戰公鹿的先發陣容變成波齊姆斯基、克雷湯普生、威金斯、薩瑞奇與盧尼，科爾談到讓柯瑞輪休的原因，「他就是太累了，他整年保持了健康，我們太仰賴他了，他確實需要休息一晚。」

柯瑞最近4場比賽確實出現疲態，不僅這4戰的投籃命中率都沒超過3成70，面對暴龍更交出誇張的三分球投9中0，畢竟今年3月就要滿36歲的柯瑞，或許比起過往需要更多的調整與休息時間，勇士這次讓他輪休的作法，也能讓他好好喘口氣。