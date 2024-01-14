2023年8月21下午2時許，一名身穿灰上衣、深色牛仔褲、戴口罩的男子，走入新北三重重陽路4段一間珠寶店，當時僅剩蔡姓男店員在顧店，驚覺男子行跡詭異時，對方掏出水果刀要搶劫，蔡男奮力抵抗，2人扭打時不慎撞倒展示櫃，男子趁亂搶走約15萬元的金飾，隨即騎機車逃逸。警方獲報5小時後，循線逮捕犯案的王姓男子，詢後依法送辦。

判決書指出，王男犯案當天攜帶1把水果刀，先偷竊1輛機車當交通工具，立刻騎車前往該間銀樓，進入店後，左手持刀指向蔡姓店員予以恐嚇，蔡男心生畏懼而不敢亂動，王男便走到櫃台內，蔡男見狀雖上前阻擋，仍遭王男推倒撞擊展示櫃，展示櫃因而傾倒、玻璃破裂，導致擺放在裡面的飾品外露。王男搶了9樣共植15萬元的飾品後奪門而出，騎機車逃逸。

王男騎車逃到北市市民大道與金山北路口後，便將機車棄置，想要製造斷點躲避警方查緝，改以步行以及多次換搭計程車的方式，最後抵達黃姓男友人住處，黃男再通知不知情的羅男前來鑑價，並以2萬3000元向王男收購其中7樣飾品，王男將變賣所得其中的6000元交給黃男藉以清償借。

法官審酌，王男正值青壯，有謀生能力，竟貪圖非分之財，先竊取機車作為犯罪工具，再強盜貴金屬財物，顯然欠缺守法觀念，不僅侵害被害人之人身與財產安全，更危害社會治安。日前依法判決，王男犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑7月；又犯攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑7年3月。應執行有期徒刑7年6月。可上訴。