美國國務卿布林肯13日就我國總統大選結果發表祝賀聲明，外交部今天表示，此次美國政府於我國選後第一時間發布祝賀聲明，彰顯台美關係的堅實友好、美方對雙邊關係的重視，以及台美捍衛民主、自由等共享價值的強健夥伴關係。

外交部指出，美方在聲明中恭賀賴清德副總統在大選中勝出，並祝賀台灣人民再次展現我國強健蓬勃的民主體制及選舉進程。美國並重申致力維護台海的和平及穩定，以及在不受脅迫和壓力下和平解決分歧。

聲明中並表示，美國人民與台灣人民間基於民主價值的夥伴關係，在經濟、文化和人民間的交流等面向持續拓展與深化。美方期待與賴總統當選人及台灣各政黨領袖合作，推進雙方共同的利益與價值，並在符合美國政策下，持續推動台美關係。美方有信心台灣將繼續做為所有追求自由、民主和繁榮者的典範。

布林肯另外也推文恭賀，並祝賀台灣人民共同參與了自由且公正的選舉，展現強健的民主體制。外交部對美國政府第一時間祝賀我國順利完成民主選舉表達誠摯感謝。

外交部強調，近來美方多次在各式國際場域以公開聲明及具體行動展現對台灣民主成就的支持與肯定。此次美國政府於我國選後第一時間發布祝賀聲明，彰顯台美關係的堅實友好、美方對雙邊關係的重視，以及台美捍衛民主、自由等共享價值的強健夥伴關係。未來我國將在既有的良好基礎上，持續與美方密切合作，深化台美關係。